Am Freitagabend lädt sich die SpVgg Langenhorst/Welbergen den TuS Laer zum A-Liga-Punktspiel ein. Nach fünf Niederlagen in Folge herrscht bei Einigen im SpVgg-Lager Rätselraten ob der sportlichen Talfahrt.

Nicht so bei Trainer Jens Wietheger . Ihm ist klar: „Jeder muss sich fragen, ob die Einstellung auch die richtige ist. Wenn der Anpfiff erfolgt, müssen wir bei 110 Prozent sein.“

Die Laerer haben einen Lauf und eine qualitativ hochwertige Mannschaft, was Wietheger aber egal ist: „Es bringt doch nichts, wenn wir auf den Gegner gucken. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und die Fehler abstellen.“

Fehlen wird Außenverteidiger Luca Nagelsmann, der umgeknickt ist. Bei Marcel Vollenbröker könnten Probleme mit der Hüfte gegen einen Einsatz sprechen.

Die zuletzt sehr guten Leistungen seiner Schützlinge (vier Siege in Serie, 19:4 Tore) honorierte Laers Coach Ron Konermann mit einem trainingsfreien Mittwoch. Er will die Geste aber nicht missverstanden wissen und ermahnt die Seinen, die Langenhorster als gefährlich einzustufen. „Nur weil es bei denen momentan nicht so laufen will, haben Leute wie die Wenning-Brüder oder Christian Holtmann ja nicht das Fußballspielen verlernt. Für uns kommt es darauf an, die SpVgg-Deckung frühzeitig unter Druck zu setzen“, taktiert Konermann, der unbedingt drei Punkte aus Ochtrup mit nach Hause nehmen will.