Kai Sandmann hat sich den Ruf als exzellenter Goalgetter erworben. Egal, ob beim SC Altenrheine, Amisia Rheine oder dem TuS Altenberge – der 28-Jährige zeigte immer, dass das Toreschießen in seiner DNA steckt. Seit dieser Saison will der Rheinenser das nun auch beim FSV Ochtrup unter Beweis stellen. Doch es ist nicht das reine Torschießen, was Sandmann antreibt.