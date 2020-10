Der FSV Ochtrup bekommt am Sonntag Besuch vom TuS St. Arnold, der zuletzt vier Mal in Folge als Verlierer vom Platz ging. Daraus leitet FSV-Spielertrainer Jannik Holtmann ab: „Wir werden es wohl mit einem Gegner zu tun bekommen, der viel Wut im Bauch hat. Dementsprechend müssen wir in die Zweikämpfe gehen.“ Fußballerisch gibt es beiden den Ochtrupern – abgesehen von der Chancenverwertung – nichts auszusetzen. Dass überhaupt so viele Chancen kreiert werden, hängt auch damit zusammen, dass sich alle in das Offensivspiel einbinden. Wie zum Beispiel Len Oberndörfer, der vom Flügelstürmer zum rechten Verteidiger umgeschult wurde. „Len bringt für diese Position das passende Tempo und Spielverständnis mit. Er ist bis jetzt die Entdeckung der Saison“, lobt Holtmann. -