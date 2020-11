Jeden zweiten Sonntag – so war es vor dem Lockdown eine Selbstverständlichkeit – ist im Vechtestadion der „Bär los“. 250 Zuschauer sind keine Seltenheit, wenn die SpVgg Lan­genhorst /Welbergen ihre Heimspiele austrägt. Mitten drin ist dann Christian Bahlinghorst , Vollblut-Ehrenamtler der Schwarz-Gelben.

Die Vorstandsposten des stellvertretenden Vorsitzenden und des sportlichen Leiters der Jugend nimmt der 41-Jährige in Personalunion ein. Zudem kümmert sich der dreifache Familienvater darum, dass bei den Heimspielen niemand kulinarisch zu kurz kommt. „Einige nennen mich im Scherz Würstchen-Onkel“, schmunzelt Bahlinghorst.

Seine Schicht geht sonntags bereits um 10 Uhr los. Denn wer gut vorbereitet sein will, muss früh aufbauen. „Die ersten kommen teilweise schon um viertel vor elf, um sich das Spiel unserer Dritten anzusehen. Kann schon sein, dass dann da 40, 50 Leute stehen“, so Bahlinghorst, der die „Frühaufsteher“ mit Kaffee, Cola oder Wasser versorgt.

Um 13 Uhr schließen sich die Begegnungen der Reserve und der Bezirksliga-Damen an. Und bei den Besuchern, die immer mehr geworden sind, knurren die Mägen. Bahlinghorst steht dann meist längst am Rost und grillt die Würstchen. „Ich persönlich mag die am liebsten mit Röstaromen. Aber jedem das Seine, nur ganz verkohlte Würstchen gehen bei mir nicht raus“, betont Bahlinghorst. Wer möchte, kann auch eine Currywurst bekommen. Die Soße ist übrigens ein Geheimrezept des Ochtrupers, dessen Herz in der Fußball-Bundesliga für den 1. FC Köln schlägt.

Wenn um 15 Uhr das Match der ersten Mannschafte angepfiffen wird, dann haben Bahlinghorst und seine fleißigen Mitstreiter schon unzählige Getränke herausgegeben oder Würstchen umgedreht. „Die, die zu den Vorspielen gekommen sind, bleiben in der Regel da. Zudem treffen immer neue Zuschauer ein. So kommen wir jedes zweite Wochenende auf 200 bis 300 Fans. Welcher A-Ligist kann das schon von sich behaupten?“, fragt Christian Bahlinghorst, der hauptberuflich als Schlosser in Neuenkirchen arbeitet.

Die Matches der ersten Mannschaft wollen alle aus dem Catering-Team sehen. Auch Bahlinghorst, der sich selbst als „fußballverrückt“ bezeichnet. Und aus diesem Grund haben die Griller eine Rotation eingeführt, in der sie sich abwechseln. „Jedes dritte Heimspiel unserer Ersten bin ich mit dem Grillen an der Reihe“, berichtet der Töpferstädter.

Wenn gegen kurz vor fünf alle Partien abgepfiffen sind, steht für Bahlinghorst und Co. noch das Aufräumen auf dem Programm. „So um halb sechs bin zu Hause, dann reicht es auch“, findet Bahlinghorst, der bis zu seinem 24. Lebensjahr noch selbst kickte. „In der dritten Mannschaft, als Vorstopper oder rechter Verteidiger. Aber irgendwann haben meine Knie nicht mehr mitgemacht, unter anderem ein Knorpelschaden“, dreht er das Rad der Zeit zurück.

Sein Wirken im Rahmen der Langenhorster Heimspiele ist so etwas wie der öffentliche Teil seines Ehrenamtes. Hinter den Kulissen kümmert sich Bahlinghorst in Zusammenarbeit mit Jugendobmann Botho Preuß darum, dass es im Nachwuchsbereich rundläuft. „Wir haben rund 500 Kids in 16 Mannschaften, dazu 65 Jugendtrainer. Für die Ansprechpartner zu sein, nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Mir macht das Spaß, denn alle, die sich Woche für Woche um die Kinder und Jugendlichen kümmern, ziehen voll mit“, erklärt Bahlinghorst, für den das Ehrenamt so etwas wie eine Leidenschaft ist. Das liegt im Blut, denn sein Vater Alfred Holtmann steht der SpVgg als Vorsitzender vor.

Lässt es die Zeit zu (Bahlinghorst: „Danke an meine Frau Susanne, die mir für meine ehrenamtlichen Aktivitäten alle Freiheiten gewährt.“), dann widmet sich der Familienvater dem Grillen. „Eines meiner größten Hobbys. Am liebsten sind mir Pulled Pork oder Spare Ribs aus dem Smoker“, berichtet Bahlinghorst. Das würde mit Sicherheit auch denen schmecken, die jeden zweiten Sonntag ins Langenhorster Vechtestadion kommen.