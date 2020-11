Es gibt durchaus Ausnahmefälle

Heinz Ahlers hat im Handball in seiner langen Karriere als Spieler und Trainer einiges erlebt. Der 68-jährige ehemalige Coach der Ochtruper Herren hat nach seinem Studium (Deutsch und Sport) beim TuS Gildehaus und beim SC Arminia (Landesliga) selbst Handball gespielt, war Anfang der 1990er Jahre zehn Spielzeiten lang Trainer der Frauen von Vorwärts Wettringen in der Regionalliga und zuletzt Nachfolger von Sven Holz in der Töpferstadt.

Die Zeiten, dass bei SIS-Handball (heute handball4all) die Ansetzungen der Schiedsrichter im Vorfeld eines Meisterschaftsspiels bekannt sind, hat er miterlebt. „Zu meiner Zeit in Wettringen, war es die Ausnahme, dass die Schiedsrichter schon vor den Spielen bekannt waren. Das wusste höchstens die Verwaltungsebene“, erinnert sich Ahlers. Womit der Vereinsgeschäftsführer oder die Abteilungsleitung gemeint sind. Doch selbst wenn Ahlers wusste, wer am nächsten Spieltag in Schwarz oder Gelb hinterm Tor oder am Mittelkreis die Einhaltung der Regeln beaufsichtigte, „der Einfluss auf meine Spielvorbereitung war eher gering. Es gibt natürlich einige Schiedsrichter, die für ihre spezielle Art der Spielleitung bekannt sind, bei denen man weiß, dass es Animositäten zwischen denen und einigen Spielern gibt, aber die sind die Ausnahme“, erklärt der mittlerweile in Osnabrück lebende ehemalige Gymnasiallehrer. „Egal, welches Gespann als Schiedsrichter kommt, man muss mit jedem fertig werden“, ist Ahlers‘ Credo.

Nun gibt es allerdings beim Mannschaftssport in beinahe jedem Team einen Spieler, dessen verbale Lunte ziemlich kurz ist, der bei Fouls oder Unsportlichkeiten schnell an die Decke geht und den Mund aufreißt. Mit anderen Worten: Er meckert. Im Handball ist dies weniger der Fall als zum Beispiel im Fußball. „Das stimmt. Ich wundere mich sowieso immer, was sich die Fußballschiedsrichter alles gefallen lassen“, sagt der Ochtruper.

Doch auch diesen ganz speziellen Spieler musste Ahlers im Vorfeld einer Austragung nie zur Seite nehmen: „Wir wollen alle zusammen Erfolg haben, daher regelt das die Mannschaft unter sich. Und wenn ich so etwas angesprochen habe, dann bin ich meist von einem Spieler oder meinem Kapitän Raphael Woltering unterstützt worden“, waren große Vorreden des Trainers kaum notwendig.

Sollte es doch einmal vonnöten gewesen sein, dann wurde dieses Thema in der Halbzeitpause in der Kabine vom Spielführer oder einem einzelnen Spieler aufs Tapet gebracht.

Egal ob Fußball oder Handball, unter Sportlern ist es üblich, dass man sich nach einem Match die Hand gibt – nach einem Sieg natürlich lieber als nach einer Niederlage. Ahlers dazu: „Handball ist ein temporeiches Spiel auf engem Raum. Da kann es in der Schlussphase schon mal hektisch zugehen, und die Emotionen kochen hoch, sowohl bei den Spielern als auch bei den Schiedsrichtern. Die meisten Schiedsrichter versuchen, ihr Bestes zu geben. Es gibt natürlich auch welche, die arrogant auftreten. Aber ich gehe nach einem Spiel immer zu den Schiedsrichtern und bedanke mich für die Spielleitung. Wenn sie gut und mit Augenmaß gepfiffen haben, dann lobe ich sie auch dafür.“ Wofür Heinz Ahlers auch schon erstaunte Blicke geerntet hat, denn „die meisten Referees kennen so etwas nicht. Sie bekommen selten Lob.“

Selbst der umgekehrte Fall sei ihm schon einmal untergekommen: „Bei einem Spiel in Warendorf haben wir in den letzten fünf Minuten vier Zeitstrafen bekommen. Ich habe nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter gesprochen und ihm erklärt, dass ich das als überzogen empfunden hätte. Als wir beim nächsten Spiel denselben Schiedsrichter wieder vor Ort hatten, ist er vor dem Anpfiff zu mir gekommen und hat sich mit den Worten entschuldigt, da seien ihm in der hektischen Phase die Pferde durchgegangen.“