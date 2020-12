Josy Daems schnuppert an einer Sensation

Tennis: DM in Biberach

Ochtrup -

Im schwäbischen Biberach werden aktuell die deutschen Tennismeisterschaften der Damen ausgetragen. Am Start war auch Josy Daems, die beim Könige-und-Grafen-Sportmanagement in Ochtrup unter Vertrag steht. Nach ihrem Überraschungssieg in Runde eins lieferte die 14-Jährige ein klasse Match gegen die topgesetzte Katharina Gerlach ab. Viel fehlte nicht, und es wäre zu einer Sensation gekommen.