Kalli startet bei Arminia Ochtrup durch

„Das mit Kalli und mir passt wie Deckel auf Topf“, weiß Christian Woltering , Trainer der Ochtruper Landesliga-Handballer, was er an seinem Co Pascal „Kalli“ Heitz hat. Das Besondere an der Konstellation: Heitz ist eigentlich ein Fachfremder, der sich erst seit rund zweieinhalb Jahren intensiv mit dem Handball beschäftigt.

Der 24-Jährige kommt vom Fußball, arbeitete im Nachwuchsbereich des FC Lau-Brechte als lizenzierter Trainer und bekleidete dort auch die Funktion des stellvertretenden Jugendobmanns. Im Sommer 2018 wurden die Bälle für Heitz dann kleiner. „Ich bin mit den Handballern zu einem Juxturnier auf Norderney gefahren. Seitdem bin ich dabei“, erinnert sich der Student der Energietechnik.

In den ersten beiden Spielzeiten fungierte Heitz als Betreuer, Spielbeobachter und Videoanalyst, seit Sommer als Wolterings Assistent. „Es ist unglaublich, wie viel und wie schnell Kalli sich Fachwissen angeeignet hat. Ich kann mich mit ihm besser unterhalten als mit Leuten, die schon jahrelang spielen“, urteilt der Cheftrainer der Arminen.

Seinen Wissensschatz grub sich Heitz mit enormer Leidenschaft aus. „Ich habe viele Gespräche geführt, zahlreiche Videos gesehen, ich gucke mir so oft es geht die Bundesliga an und bilde mich auf einem Portal des Deutschen Handballbundes weiter“, erklärt der Ochtruper, dessen Akribie sich vor allem beim Auswerten der Spielbeobachtungen bemerkbar macht.

„Ich nehme unsere Spiele auf und schneide die wichtigsten Passagen zusammen. So ein Aufbereiten der Partien kann drei, vier Stunden dauern“, betont Heitz, der fasziniert ist von der Komplexität seines neuen Lieblingssports: „Im Fußball geht es meist um das große Ganze, während es beim Handball mehr auf die Kleinigkeiten ankommt. Da ist alles viel individueller. Ein Spielzug setzt sich aus mehreren Puzzleteilen zusammen.“ Dieses kleinteilige Arbeiten nötigt auch Woltering größten Respekt ab: „Ich wäre gerne auch so akribisch wie Kalli.“

Heitz ist bei jeder Einheit in der Halle. Einer seiner Schwerpunkte dabei: die Arbeit mit den Torhütern. Und die waren in der abgelaufenen Saison ein Garant für den Aufstieg. Dass Luca Lehmann und Lars Wierling auch eine Etage höher echte Türme in der Schlacht werden, darauf legt Heitz großen Wert.

Heitz, der sich bei den Stadtwerken Ochtrup im Bereich Rohrsystemtechnik ausbilden ließ, fehlt das Arbeiten mit dem Team. Er bedauert, dass die Saison aufgrund der Corona-Pandemie schon nach einem Spiel (18:25 gegen Westfalia Kinderhaus) unterbrochen werden musste: „Das ist echt schade, denn wir haben so hart gearbeitet und waren so gut auf die Saison vorbereitet. Aber nicht nur das Sportliche geht mir ab, auch das einfache Zusammensein und die Unterhaltungen in der Kabine vermisse ich.“

Zwar liegt der Fokus des Mittzwanzigers auf dem Handball, doch auch auf andere Teamsportarten wirft Heitz ein Auge. Beim American Football drückt er den Seattle Seahawks die Daumen, beim Fußball dem FC Schalke 04. „Das mit Schalke ist momentan gar nicht so einfach“, beklagt sich Heitz über die 26 Spiele andauernden Sieglosserie seines Herzensvereins. Den FSV Ochtrup in der A-Liga und den FC Eintracht Rheine in der Oberliga hat Heitz außerdem auf seinem Radar.

Aber diese Clubs spielen nur eine Nebenrolle, denn aktuell steht eine Mannschaft ganz klar oben in Heitz‘ Ranking: die Handballer des SC Arminia Ochtrup.