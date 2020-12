Alexander Witthake bleibt über die laufende Saison hinaus Trainer des ambitionierten B-Ligisten Schwarz-Weiß Weiner. Darüber informierte jetzt der Sportliche Leiter des Vereins, Daniel Katthöver.

„Alex macht einen super Job und bringt sich bei jeder Einheit zu 100 Prozent ein. Er leitet ein abwechslungsreiches Training, von dem die Spieler begeistert sind. Es gibt keine einzige Kleinigkeit, mit ihm nicht zu verlängern“, argumentiert Katthöver.

„Es freut mich sehr, so eine Rückmeldung zu bekommen. Mir macht die Arbeit mit der Mannschaft unglaublich viel Spaß“, so Witthake, der für eine weitere Saison zugesagt hat und somit in sein drittes Jahr bei den Ochtrupern geht.

Ziel ist – und das soll so schnell wie möglich realisiert werden – der Aufstieg in die Kreisliga A. Dazu hätte man alle Möglichkeiten, denn das Potenzial sei auf jeden Fall vorhanden, findet Witthake. Und damit das auch in der Spielzeit 2020/21 so bleibt, führte er zahlreiche Gespräche mit den Kickern. Mit 95 Prozent des aktuellen Kaders habe er schon geredet und fast durchweg eine Zusage bekommen, so Witthake. Lediglich Magd Abu Hamid wird die Mannschaft verlassen und sich vermutlich schon in der Winterpause einen neuen Verein suchen.

Noch nicht vollends geregelt ist, ob der spielende Co-Trainer Michael Möllers weiter macht. Darüber seien noch Gespräche zu führen, so Witthake. Ein Okay bekam der 33-jährige Übungsleiter aber schon von Betreuer Matthias Heinendirk.