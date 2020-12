Was lässt sich für die nächsten Wochen oder Monate schon zuverlässig planen? Eigentlich nichts, im Sport ebenso wenig wie im sonstigen Leben. Für die Basketballer gibt es jetzt aber zumindest eine Perspektive, wie es weitergehen könnte – vorausgesetzt sie dürfen spätestens ab Februar fürs Training wieder in die Hallen.

Der Westdeutsche Basketball-Verband ( WBV ) hat für sämtliche Ligen in seinem Verantwortungsbereich entschieden, wie der Spielbetrieb in diesem Corona-Jahr 2020/21 noch organisiert und gewertet werden kann.

Unterhalb der 1. Regionalliga hat noch keine Mannschaft um Punkte gespielt. Der Ende Oktober geplante Saisonstart war abgesagt worden. Dass der für Januar anvisierte Auftakt angesichts der Pandemie-Entwicklung und der behördlichen Anordnungen nicht einzuhalten ist, versteht sich. Das WBV-Präsidium hat beschlossen, nur noch eine Einfachrunde ohne Absteiger, aber mit Aufsteiger absolvieren zu lassen.

WBV will die Vereine nicht „belasten“

Die Vereine bestreiten in allen Klassen termingetreu nur die bisherige Rückrunde, allerdings erst ab Anfang März. Die beiden im Februar angesetzten Spieltage sollen an einem Wochentag bis zum 30. Mai, also bis zum Ende der Punkterunde, nachgeholt werden. Der WBV will, so heißt es in einer Mitteilung, die Clubs nicht mit einem neuen Spielplan „belasten“. Jetzt könnten sie „für ihre Heimspiele auf die bereits angegebenen Termine zurückgreifen“.

Play-offs um den Aufstieg

Mit der Entscheidung, niemanden absteigen zu lassen, soll laut WBV den Vereinen der Druck genommen werden. Aus eben diesem Grund sollen die Aufsteiger auch erst in einer Entscheidungsrunde nach dem Abschluss der Einfachserie ermittelt werden. Die ersten Vier einer Liga spielen im Juni in einem „reduzierten Play-off-Modus“ gegeneinander.