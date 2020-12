Ochtrup -

Von Marc Brenzel, Marc Brenzel

In Nigeria spielen die Kids in Trikots des FC Schwarz-Weiß Weiner, und Waisen in Ghana kicken in den Jerseys von Arminia Ochtrup. Das macht Laura Schwering möglich. Die Ochtruperin liebt Afrika und den Fußball. Daraus speist sich ihre Leidenschaft: Trikotspenden für die Kinder auf dem schwarzen Kontinent.