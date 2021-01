Einen richtigen Lauf hatten in der Saison 1969/70 die B-Jugend-Fußballer des SC Arminia Och­trup. Und zwar einen so guten, der sie bis in das Halbfinale der Westfalenmeisterschaft führte.

Vorangegangen war der Gewinn der Kreismeisterschaft. Das gelang mit einem 3:0-Erfolg in Wettringen gegen den FC Rheine, einen Vorgängerverein des heutigen FC Eintracht Rheine .

Als Kreismeister war die Mannschaft von Trainer Paul Schomann für die Westfalenmeisterschaft qualifiziert, die im K.o.-System ausgetragen wurde. In Runde eins trafen die jungen Töpferstädter auf den Titelträger des Kreises Tecklenburg, den VfL Eintracht Mettingen. Ein 2:2 vor heimischer Kulisse machte ein Wiederholungsspiel in Mettingen notwendig, das die Arminen mit 2:1 für sich entschieden.

Auch in der zweiten Runde waren zwei Begegnungen erforderlich. Bei Wacker Ahlen gab es ein torloses Unentschieden, das zweite Aufeinandertreffen ging mit 2:1 an die Ochtruper. Damit war im Vorfeld nicht zu rechnen gewesen, denn in den gegnerischen Reihen standen ein Jugendnationalspieler und Akteure aus dem Kader der Westfalenauswahl.

Im Viertelfinale genoss der SCA-Nachwuchs Heimrecht gegen den SVA Gütersloh. Rund 1000 Zuschauer kamen zum Platz am DRK-Heim und sahen einen 1:0-Erfolg.

Somit war das Ticket für die Endrunde gebucht, die zentral in Duisburg-Wedau ausgetragen wurde. Im Halbfinale stellte sich mit dem VfL Bochum ein übermächtiger Gegner in den Weg. 3:0 hieß es am Ende für den Favoriten aus dem Ruhrgebiet. Unter den Torschützen befand sich Hermann Gerland, der aktuelle Co-Trainer des FC Bayern München.

Im kleinen Finale trafen die Arminen auf die Sportfreunde Siegen, denen sie nach hartem Kampf mit 1:3 nach Verlängerung unterlagen. Dem damaligen Präsidenten des Westfälischen Fußball- und Leichtathletikverbandes nötigten die Auftritte des kleinen Provinzvereins aus dem nordwestlichen Münsterland so viel Respekt ab, dass er die Ochtruper für ein Trainingslager in die Sportschule Kaiserau einlud.