Ochtrup -

Der FC Schalke 04 mobilisiert die Massen. Das war auch schon vor knapp 48 Jahren so, als die A-Junioren der Gelsenkirchener in Ochtrup gastierten. Anlass war das Viertelfinale im Westfalenpokal gegen den Nachwuchs von Arminia Ochtrup. Rund 3000 Zuschauer sahen ein Spiel, in dem richtig viele Tore fielen und in dem ein späterer Nationalspieler mitwirkte.