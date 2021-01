Die Bayern aus der Töpferstadt

Auch der FC Bayern München hat seine Vorposten im nordwestlichen Münsterland. Einer davon ist der Fanclub „Bayern Power ´95“, der in Ochtrup Wurzeln geschlagen hat. Gegründet am 1. März 1995 sind die Roten aus der Fanlandschaft der Töpferstadt nicht mehr wegzudenken.

„Anglizismen waren damals cool“, begründet Ralf Bröker die Namensgebung. „Heute tendiert man eher dazu, sich etwas aus dem Bayrischen in den Vereinsnamen zu holen“, findet Bröker, seines Zeichens Vorstandsmitglied und Medienbeauftragter der Ochtruper Bayern-Anhänger.

Seit dem letzten Beitritt ist die bayrische Abordnung 61 Mitglieder stark. Vorher waren es 59. In Anlehnung an den Lokalrivalen, die Sechz­ger, wird es in Ochtrup nie eine Stärke von 60 Supportern geben. Das, so Bröker, entspräche in etwa der typischen Größenordnung eines Bayern-Fanclubs in dieser Region.

Drei bis sechs Touren organisiert der Fanclub pro Saison für seine Anhänger, die auch aus Gronau kommen würden. Enge Kontakte pflegt man mit den „Steinfurt-Fanatics 93“ und „La Bestia Bavaria“ aus Ahaus. Mit Letzteren hatte man sogar eine gemeinsame Fußballmannschaft gebildet, als die FC-Bayern-Fangemeinschaft NRW“ vor einigen Jahren zu einem Fanclub-Turnier einlud.

Aufgrund der Distanz zur bayrischen Landeshauptstadt sind die Besuche der FCB-Heimspiele eher eine Seltenheit. Stattdessen werden nach Möglichkeit die Auswärtspartien der Roten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wahrgenommen. Und, das macht „Bayern Power ´95“ so besonders – es werden auch die zweite Mannschaft und die Damen vor Ort unterstützt, sollten die in der Umgebung aktiv sein. Als die U 23 des FC Bayern in der Vorsaison bei Preußen Münster kickte, war das ein Pflichttermin für die Ochtruper.

Auch außerhalb der Stadien sind die Mitglieder des Fanclubs sehr aktiv. Bröker listet da zwei Mitgliederversammlungen im Jahr, den Wintergang, das Sommerfest und das sogenannte Rudelgucken auf. Dabei handelt es sich um das gemeinsame Ansehen von Bayern-Matches im Fernsehen. Dann wird in lockerer Runde zusammengesessen und Würstchen gegrillt. Und das Beste: Die Einnahmen sind für einen guten Zweck bestimmt.

Das beste Auswärtsspiel in der Geschichte des Fanclubs, dem übrigens Thomas Lindemeir vorsteht, sei laut Bröker das Champions League Finale 2013 in London gegen Borussia Dortmund gewesen. „Ich war selber zwar nicht mit, aber acht andere Mitglieder unseres Fanclubs. Und die schwärmen immer noch davon, wie toll es damals war.“

Örtlicher Hotspot der Bayern Fans ist die Gaststätte Bücker in Ochtrup, wo schon auf so manchen FCB-Erfolg angestoßen wurde.