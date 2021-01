Die Nummer zehn geht

Ochtrup -

Die A-Liga-Fußballer der SpVgg Langenhorst/Welbergen müssen in der nächsten Saison ohne eine ihrer langjährigen Stützen auskommen. Marcel Wenning, mulitfunktional-einsetzbarer Mittelfeldspieler, hat angekündigt, seine Laufbahn in der ersten Mannschaft der Schwarz-Gelben zu beenden. Unter anderem weil der Körper nicht mehr so will, wie es sich Wenning wünscht.