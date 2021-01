Marc Bethge leistet sehr gute Arbeit. Das ist auch am Tabellenstand abzulesen, denn die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen führen die Tabelle der Bezirksliga an. Insofern bestand seitens des Vereins kein Diskussionsbedarf, den Vertrag mit dem Übungsleiter um ein Jahr zu verlängern.

„Wir sind ein junges Team, bei dem eine gute Entwicklung erkennbar ist. Das ist der Verdienst von Marc sowie seinen Co-Trainern Youri van Koetsveld und Peter Engel“, erklärt Verena Struck , die nicht nur Spielerin, sondern auch Seniorinnen-Obfrau ist. Sie sieht die Mannschaft auf einem guten Weg, die gesteckten Ziele zu erreichen. Und eines davon könnte über kurz oder lang der Aufstieg in die Landesliga sein. Ob das in diesem Jahr realisierbar ist, lässt Struck offen. Zum einen, weil sie auf die Stärke des Rivalen aus Esch verweist, zum anderen, weil sie nicht mehr mit einer Wiederaufnahme der aktuellen Spielzeit rechnet.

Marc Bethge musste allerdings eine gewisse Zeit überlegen, um seine Zusage zu geben. Ein Hausbau und Verpflichtungen im Job, so der Coach, würden die Freizeit einengen. Aber dann schaltete der Trainer die Ampel auf grün: „Wir haben sportlich noch was zu erledigen. Wenn nicht in dieser Saison, dann in der nächsten. Die Truppe hat Perspektive, mit ihr lässt sich einiges bewegen“, betont Bethge, dem die Arbeit mit den Spielerinnen viel Spaß bereitet. Vor einem Jahr übernahm der gebürtige Ostwestfale den Posten von Holger Sokol.