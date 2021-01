Unter dem Namen Schwarz-Weiß Lan­genhorst wurde 1927 ein Fußballverein gegründet, der in der nationalsozialistischen Zeit wieder aufgelöst wurde. Nach dem Krieg setzte der Sportsgeist allmählich wieder ein. So wurde am 17. November 1956 in der Gaststätte Teupe/Leusder von 72 Anwesenden ein neuer Verein mit Namen Spielvereinigung Langenhorst/Welbergen gegründet.

Die Fußballer sind seitdem mehrere Male auf- und abgestiegen, von der Kreisliga B in die Kreisliga A und umgekehrt. Nach der Saison 1961/62 feierte die Schwarz-Gelben in der Saison 1977/78 endlich wieder die B-Liga-Meisterschaft. Aber damit war die Saison noch nicht gelaufen, der größte Erfolg des Vereins bis dahin stand noch aus.

Wie in allen Jahren nahm die Mannschaft auch an den Spielen um den DFB-Vereinspokal auf Kreisebene teil. In der ersten Runde wurde Bezirksligist Germania Horstmar ausgeschaltet, in der zweiten Runden traf die Mannschaft auf den Verbandsoberligisten (heute Oberliga) Emsdetten 05, der mit seiner ersten Garnitur anreisten.

Die Aussichten, als Sieger vom Platz hervorzugehen, waren für die Hausherren dementsprechend gering. Doch die Mannschaft hatte einen unbändigen Siegeswillen und glich die technische Unterlegenheit durch enormen kämpferischen Einsatz aus. Die Emsdettener sahen diese Runde lediglich als lästige Pflicht an. Diese Überheblichkeit setzte sich dann im Spiel fort. Zur Halbzeit führten die Jutestädter noch mit 1:0.

Wer jetzt geglaubt hatte, die Langenhorster seien mit den Kräften am Ende, wurde bald eines Besseren belehrt. In der 55. Minute fiel der Ausgleich, und bereits fünf Minuten später gelang sogar der Führungstreffer. Nun wurde der Sportplatz in Langenhorst zum Hexenkessel. Die zahlreichen Zuschauer witterten die Pokalsensation. Sie feuerten die heimische Mannschaft frenetisch an. Diese Hektik und die drohende Niederlage führten dazu, dass die Gäste ihre klare Linie verloren und ihr Spiel nur noch Stückwerk war.

Anders dagegen bei den Schwarz-Gelben: Angestachelt von dem greifbaren Sieg und nach vorn gepeitscht von den Zuschauern mobilisierte die Mannschaft ihre letzten Kräfte. In der 70. Minute markierten die Hausherren ihr drittes Tor. Mit viel Geschick und Können wehrte die Mannschaft den letzten Sturmlauf der Wasserturm-Elf ab und konnte den Vorsprung über die Zeit retten. Emsdettens Trainer Herbert Eiteljörge gratulierte den Gastgebern zu einem guten Spiel, das sie seiner Meinung nach verdient mit 3:1 gewonnen hätten.