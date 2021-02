Die Präsentation des neuen A-Juniorentrainers des FCE Rheine begann mit einem Missgeschick: Festgefahren!, hieß es für Thomas Schulten.

Festgefahren hatte sich auch zwischenzeitlich die Trainersuche, für die Carsten Löchte und Markus Wersching zuständig waren. Ende November, so berichtet Löchte, hätten Lennart Rading und sein Co-Trainer Steffen Schmidt schweren Herzens mitgeteilt, dass für sie beide aus persönlichen und beruflichen Gründen ein Engagement als A-Juniorentrainer über die Saison hinaus nicht mehr vorstellbar sei. Auch der zweite Co-Trainer, Daniel Heuing, teilte mit, dass er aus familiären Gründen nicht weiter zur Verfügung steht. „Auf einmal standen wir ohne Trainer da. Wir sind aber relativ schnell bei Schulten vorstellig geworden, der uns erklärte, dass er bei Vorwärts Wettringen im Wort stehe“, berichtet Wersching. Auf Schultens „Nein“ hin kontaktierten Wersching und Löchte andere potenzielle Kandidaten, aber auch hier verhinderte immer „die Zeit, das Berufliche oder familiäre Verpflichtungen ein Engagement“, wie Wersching ausführt.

Im Januar las Löchte in der Zeitung, dass Schulten seinen Trainerposten bei der A1 in Wettringen doch nicht antreten werde. „Aus persönlichen Gründen haben sich Vorwärts Wettringen und Thomas auf eine Annullierung des zur Saison 2021/2022 geltenden Trainervertrags freundschaftlich geeinigt,“ berichtete der zuständige Jugendkoordinator Christian Hölters.

Löchte ergriff die Gelegenheit und wählte Schultens Nummer. Nach einigen guten Gesprächen war klar: Der 49-jährige Salzbergener wird neuer Trainer der A1, die in Deutschlands zweithöchster Jugendspielklasse, der Westfalenliga, kickt. „Der Job beim FCE ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Aber ich habe in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt und denke auch, dass ich ganz gut mit jungen Fußballern umgehen kann“, freut sich Schulten auf die neue Aufgabe, an die er sich direkt für zwei Jahre gebunden hat.

Zuvor war der Salzbergener schon bei Vorwärts Wettringen, FC Leschede, Arminia Ochtrup und Alemannia Salzbergen als Trainer aktiv. Zudem kennt Schulten die Strukturen in der Jugendabteilung des FCE, da sein ältester Sohn Nick von der D- bis zur B-Jugend bei der Eintracht spielte.