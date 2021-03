Da war mehr drin für den FC Twente

Seit siebeneinhalb Jahren wartet der FC Twente aus Enschede in der Ehrendivision auf einen Sieg gegen Feyenoord – und nie ist die Chance, diese Negativserie zu beenden, größer gewesen als am Sonntag. Doch am Ende mussten sich die „Tukkers“ mit einem 2:2 (2:1) gegen die Rotterdamer begnügen, was bei Trainer Ron Jans für „gemischte Gefühle“ sorgte: „Einerseits waren wir heute besser als Feyenoord, was toll ist. Andererseits haben wir uns nicht für ein gutes Spiel belohnt.

Mit mutigem Pressing bereitete Twente den Gästen von Beginn an große Probleme. Feyenoord leistete sich zahlreiche Fehler – und die Enscheder bestraften diese schon in den Anfangsminuten: Nach einem schlimmen Fehlpass von Rotterdams Uros Spajic foulte Marcos Senesi Twentes Luciano Narsingh im Strafraum; den fälligen Elfmeter verwandelte Danilo zum 1:0 (13.). Und nur eine Minute später legte Tyronne Ebuehi auf Vorlage von Narsingh auch noch das 2:0 aus kurzer Distanz nach (14.). Die Enscheder hatten alles im Griff, aber Feyenoord kam aus dem Nichts zum Anschlusstreffer: Jens Toornstra traf mit einer Direktabnahme aus 20 Metern zum 1:2 (24.). Die Rotterdamer genügten allerdings danach nicht den Ansprüchen als selbsterklärtes Spitzenteam, sondern die Enscheder hatten sie weiterhin im Griff.

Nach dem Seitenwechsel kam der FC Twente zu zwei großen Möglichkeiten, den knappen Vorsprung in einen beruhigenden Vorsprung auszubauen: Luciano Narsingh, der Feyenoord-Leihspieler in Diensten der Gastgeber, scheiterte erst freistehend an Rotterdams Keeper Nick Marsman (49.) und brachte in der 59. Minute das Kunststück fertig, mittig vor dem leeren Tor die Kugel nicht am letzten Feyenoord-Verteidiger Marcos Senesi vorbeizuschießen. „Nach einer Stunde müssen wir mit 4:1 führen“, schüttelte Trainer Jans den Kopf. Den Auftritt von Narsingh sah er dabei sinnbildlich für die Twente-Leistung und auch seine Stimmung: „Ich fühle mich so, wie sich Narsingh wahrscheinlich auch fühlt: In der ersten Hälfte hat er den Strafstoß rausgeholt und einen Assist geliefert, aber in der zweiten Hälfte hätte er das Spiel entscheiden müssen“, sagte Jans.

Der Chancenwucher der Enscheder rächte sich schnell: Einen schlechten Pass von Twente-Mittelfeldspieler Godfried Roemeratoe konnte sein Teamkollege Dario Dumic nur noch mit einem Foul an Luis Sinisterra ausbügeln. Steven Berghuis machte vom Punkt das 2:2 für Feyenoord (67.). Die Schlussphase der Partie gehörte dann den Rotterdamern, die den Schwung des Ausgleichstores mitnahmen, während Twente die Puste ausging. „Man muss sogar noch Angst haben, dass man am Ende mit leeren Händen dasteht“, bekannte Jans. Ein weiteres Tor fiel jedoch nicht mehr.

FCTwente: Drommel – Ebuehi (72. Markelo), Dumic, Pierie, Oosterwolde (63. Smal) – Zerrouki, Roemeratoe, Bosch – Narsingh (86. Issah), Danilo (86. Rots), Menig (86. van Leeuwen).

Feyenoord: Marsman – Nieuwkoop (67. Geertruida), Spajic, Senesi, Malacia – Diemers, Toornstra, Kökcü (60. Fer) – Berghuis, Linssen, Sinisterra (87. Haps). Tore: 1:0 Danilo (13., FE), 2:0 Ebuehi (14.), 2:1 Toornstra (24.), 2:2 Berghuis (67., FE).