Rafael Romero verlässt den FC SW Weiner und schließt sich zur kommenden Saison dem FSV Ochtrup an. Das gab jetzt FSV-Sportleiter Clemens Gude bekannt. „Wir freuen uns über den Wechsel, denn wir waren noch auf der Suche nach einem weiteren Torwart“, so Gude. Aktuell hütet Patrick Laurenz das Tor, Kai Dinkhoff ist sein Ersatz. Romero ist dann der Dritte im Bunde. „Rafa bekommt alle Möglichkeiten, sich zu beweisen. Der Beste soll am Ende spielen“, spricht Gude von einem Dreikampf. Beim Lokalrivalen aus der Weiner sorgt Romero für eine offene Baustelle, denn mit Mats Winter bleibt den Schwarz-Weißen somit nur ein etatmäßiger Keeper für die erste Mannschaft. „Wir brauchen aber zwei. Deswegen müssen wir uns noch mal umsehen“, erklärt Trainer Alexander Witthake. -mab-