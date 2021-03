Wann wieder Handball gespielt werden kann, das steht in den Sternen. Die Ochtruper Arminen bereiten sich trotzdem mit großer Leidenschaft auf den Tag x vor. „Wir sind ja schließlich keine Kindergartentruppe, sondern spielen in der Landesliga und wollen da was erreichen“, stellt Gerrit Thiemann klar. Der Kreisläufer spult derzeit ein individuell auf ihn zugeschnittenes Programm, bestehend aus Läufen und einem Home-Workout ab, das die Handschrift von Arminen-Physio Johann Wösting trägt. „Schwerpunkte sind erstmal die Fettverbrennung und die Ausdauer“, berichtet Thiemann. Zwölf Kilo hat der Kreisläufer an Gewicht verloren, seit er im vergangenen Oktober mit seinem Programm begonnen hat. „Ich bin mit ganz einfachen Läufen gestartet.