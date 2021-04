Grund zum Feiern hätte im Sommer eigentlich der FC Schwarz-Weiß Weiner gehabt. 50 Jahre ist der Fußballverein aus Och­trup jetzt alt geworden, doch aufgrund der Corona-Pandemie müssen das im August geplante Festwochenende samt Spiel der Altherren gegen die Schalker Traditionself auf 2022 verschoben werden. „Das fühlt sich in etwa so an, als würde man seine Silberhochzeit nach 26 Jahren feiern oder wie Karneval im April“, schwingt in den Worten von Bernhard Pliete Wehmut mit. Bernhard Pliete ist ein Mann der ersten Stunde. Einer, der den FC Schwarz-Weiß mit ins Leben gerufen hat. Und die eigentliche Geburt lief nicht ganz so glatt, denn am 6. Februar 1971 in der Gasstätte „Zur Westfälischen Eiche“ votierte gerade mal eine knappe 13:12-Mehrheit der Anwesenden für die Vereinsgründung.