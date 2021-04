SPAZ-Team gibt alles

In Ochtrup ist es eine schöne Tradition geworden, dass das SPAZ-Team zwischen Ostern und den Sommerferien Interessierten den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens ermöglicht. Zur SPAZ-Truppe gehören engagierte Ehrenamtliche aus den Turn- und Leichtathletikabteilungen des SC Arminia, die eine eingespielte Einheit bilden.

Das ist auch nötig, denn die Corona-Pandemie erfordert in diesem Jahr eine ganz penible Planung. Dabei ist nicht nur viel organisatorische Arbeit gefragt, sondern auch jede Menge Manpower. „Aufgrund der aktuellen Richtlinien muss jeder Einzelsportler oder jede Familie ihren eigenen Trainer haben. Und auf den entsprechenden Abstand zueinander ist zu achten“, berichtet André Thebelt . Das bindet Personal und sorgt dafür, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

„Schon in der ersten Woche war die Nachfrage höher als das freie Plätze zur Verfügung standen“, erklärt Daniela Müller , über die die Anmeldungen (SPAZ-ochtrup@gmx.de) laufen. „Die, die am Dienstag nicht mitmachen konnten, kamen auf eine Warteliste und sind dann nächste Woche dabei. Wer aber das Sportabzeichen für berufliche, studentische oder schulische Zwecke benötigt, der wird von uns bevorzugt behandelt“, so Müller weiter.

Trainiert wird jeden Dienstag von 17 bis 19 Uhr im Stadion I des Schul- und Sportzentrums. Dabei beschränkt sich das SPAZ-Team momentan auf die Leichtathletik. Den Themenkomplex Schnelligkeit deckt der Sprint ab, den Block Ausdauer die Läufe von 800 bis 3000 Meter. Der Weitsprung und der Schleuderball zielen auf die Koordination ab, der Ballwurf, der Medizinballwurf und das Kugelstoßen auf die Kraft. In allen vier Bereichen müssen die Teilnehmer die auf ihr Alter zugeschnittenen Leistungsanforderungen erfüllen.

Außen vor bleibt der Hochsprung. „Wir hätten die Matte nach jedem Teilnehmer desinfizieren müssen. Das wäre zu viel Arbeit gewesen“, bittet André Thebelt um Verständnis.

In der Regel – also ohne Corona-Einschränkungen – können die Prüfungen auch beim Turnen, Schwimmen oder Radfahren abgelegt werden. Turnen und Schwimmen sind derzeit nicht möglich, da Hallen und Bäder geschlossen sind. Das Radfahren könnte im Frühsommer in den Stundenplan aufgenommen werden. Man überlege sogar, das Angebot bis in die Sommerferien auszudehnen, so Thebelt. Man behalte die aktuelle Entwicklung im Auge und entscheide dann, was möglich sei und was nicht.

Zur ersten Einheit am vergangenen Dienstag kamen übrigens fünf Einzelsportler und zwei Familien. „Die Leute haben einfach große Lust, sportlich wieder was zu machen“, leitet Daniela Müller aus den vielen Anmeldungen ab, die bei ihr in der Woche eingehen.