Der Reit- und Fahrverein Ochtrup verlegt seine Reitertage. Statt vom 17. bis 20. Juni findet der Wettbewerb nun vom 2. bis 5. September statt. Das bestätigte jetzt Vorstandsmitglied Andrea Wilk gegenüber den Westfälischen Nachrichten .

„Wir haben – natürlich nur virtuell – die Köpfe noch einmal zusammengesteckt. Dabei haben der Sponsoren- und der Turnierausschuss Bedenken bezüglich einer Ausrichtung unseres Turniers Mitte Juni gehabt“, erklärt Wilk. „Bis Ende Mai wäre, Stand heute, ja eh kein Sport für die Amateure möglich gewesen. Dann wären uns nur noch zweieinhalb Wochen bis zu den ersten Prüfungen gewesen. Das wäre knapp geworden“, so Wilk weiter.

Nach Absprache mit dem Kreisverband werden die Ochtruper Reitertage stattdessen Anfang September auf der Anlage am Kreuzweg ausgerichtet. Geplant ist das gleiche Programm. Jeweils ein S*-Springen am Freitag und Sonntag sowie eine M** und eine M*-Prüfung für die Dressurreiter als Höhepunkte. Hinzu kommen zahlreiche Konkurrenzen für die ländlichen Reiter und Nachwuchssportler, die in der Töpferstadt seit jeher eine tragende Rolle einnehmen.

„Uns blieb letztlich nur noch der Termin am ersten September-Wochenende. An den anderen Wochenenden sind andere Vereine an der Reihe, und im Oktober geht es schon wieder in die Halle“, betont Wilk, die sich gerne ein bisschen mehr Planungssicherheit wünschen würde: „In der augenblicklichen Situation ist ein Reitturnier zu planen ist genau wie ein Blick in die Glaskugel.“