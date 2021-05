Um den Ochtruper Männer-Basketball ist es derzeit nicht gut bestellt. Aufgrund personeller Engpässe kann kein Team für die Meisterschaft gemeldet werden. Das war nicht immer so, denn es gab auch Zeiten, in denen die Arminia-Korbjäger die große Nummer in der Töpferstadt waren. Von 1996 bis 1999 spielte der SCA sogar in der Oberliga. „Das war echt schon was Besonderes. Vor allem, weil wir es ohne zahlungskräftige Sponsoren geschafft haben, in diese Klasse aufzusteigen und uns da zu halten“, erinnert sich der damalige Spielmacher Damir Bradara noch genau. Der Grundstein wurde bereits Jahre zuvor gelegt. Was einst als Basketball-AG des städtischen Gymnasiums begann, wurde zu einer Abteilung im Mehrspartenverein SC Arminia und später zu einer Talentschmiede, die ausreichend Qualität besaß, um das Team als festen Bestandteil der Landesliga zu etablieren. „Das hat damals richtig viel Spaß gemacht“, rekapituliert Manfred Hoffstedde.