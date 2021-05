Der Vorstand von Arminia Ochtrups Basketballern hat die Mitglieder der Abteilung vor drei Wochen zur Teilnahme an einer Laufchallenge animiert. Unter dem Motto „Back to the roots“ soll die Strecke von Ochtrup bis nach Springfield in Massachusetts zurückgelegt werden. In Springfield erfand James Naismith 1891 den Basketball-Sport.

Die rund 5800 Kilometer Luftlinie – so die Idee der Abteilungsleitung – sollten bis zum Beginn der Sommerferien geschafft worden sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob gejoggt, Inliner gefahren, Rad gefahren oder Spazieren gegangen wird. Für die Fleißigsten unter den Korbjägern wurden sogar spezielle Preise ausgelobt.

Nach drei Wochen sind die Arminen ihrem Ziel ein beachtliches Stück näher gekommen. 3595,03 Kilometer wurden bis Montag bereits unter die Sohlen beziehungsweise Reifen genommen. Ein Zwischenergebnis, mit dem die Organisatoren nicht gerechnet hatten.

Mit bestem Beispiel gingen die Landesliga-Frauen voran, die in der 18. Kalenderwoche 314,7 Kilometer zurücklegten und es damit auf ein Gesamtergebnis von 1040, 11 Kilometern bringen. Auf dem zweiten Platz reiht sich die U 16 mit 808,78 Kilometern ein, während sich die „Externen Helfer“ mit 666,19 Kilometern auf dem Bronzerang wiederfinden. Im Verfolgerfeld befinden sich die Herren (505,43), die U 18 (350,99) und die U 12 (223,53).

„In der vergangenen Woche kamen 802,8 Kilometer zusammen. Aufgrund des Wetters war das weniger als erwartet. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Bis nach Springfield werden wir es viel früher als gedacht schaffen. Deshalb werden wir die Challenge wohl ausweiten. Angedacht ist, dann bis zum amtierenden NBA-Champion nach Los Angeles zu laufen. Das wären noch mal 4700 Kilometer mehr“, erklärt Mareen Leusder vom Orga-Team.