„Der ist heiß wie Frittenfett. Mental sehr stark und unheimlich lernfähig“, adelt Arminia Ochtrups Tischtennisabteilungsleiter Timo Scheipers Marco Leimbach. Der, der so gelobt wird, ist von Hause aus eigentlich Fußballer, doch auch in der Welt der Rückschlagsportler hat sich der 36-Jährige mittlerweile ein Standing erarbeitet. Egal, ob großer Leder- oder kleiner Plastikball – Marco Leimbach haut sich voll rein. „Ich liebe den Sport und brauche den Wettkampf“, betont der gebürtige Thüringer, der bei Union Wessum die Landesliga-Fußballerinnen trainiert und beim SC Arminia in der Bezirksliga an den Platten steht. Groß geworden in Geisa, einem 600-Seelenort in der thüringisch-hessischen-bayrischen Grenzregion, begann Leimbachs Laufbahn als Fußballtorwart.