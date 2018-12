BSV Ostbevern geht im Spitzenspiel gegen USC Münster II leer aus

Für einen Punkt wie im Hinspiel hat es diesmal nicht gereicht. Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren zum Rückrundstart gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3 (22:25, 25:21, 12:25, 19:25). Während die Gäste ungeschlagen bleiben, kassierten die BSV-Frauen im letzten Spiel des Jahres die vierte Niederlage in dieser Saison und die erste vor eigenem Publikum. Sie bleiben auf dem zweiten Tabellenplatz, weil auch die Verfolger Bonn und Hildesheim leer ausgingen.

Die mehr als 250 Zuschauer in der voll besetzten Beverhalle sahen am Sonntag, warum die USC-Reserve nicht aufzuhalten ist. Das Team von Ersatzcoach Christoph Kesselmeier befreite sich immer wieder vom Druck der Gastgeberinnen. Der BSV zeigte über weite Strecken eine Leistung, die wohl für ziemlich alle anderen Gegner in der 3. Liga gereicht hätte. Mit Johanna Thewes, Linda Dörendahl, Lea Quabeck und Alisha Ossowski standen beim USC vier Ex-Erstliga-Spielerinnen auf dem Feld.

Volleyball: BSV Ostbevern gegen USC Münster II 1/71 Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

„Gegen den Außenangriff haben wir uns gut positioniert, im Hinterfeldangriff haben sie uns etwas vorgemacht“, bilanzierte Dominik Münch. Nicht gefallen hat dem BSV-Coach der Service seiner Mannschaft. „Im Aufschlag waren wir deutlich unterlegen und auch deutlich unter unseren Möglichkeiten“, so Münch. „Es gab einige Spielphasen, in denen sie uns den Zahn gezogen haben.“

Zum Beispiel zu Beginn des ersten Satzes, als die Blau-Weißen kein Land sahen. Sie kamen zwar noch auf 21:23 heran, aber Münster machte den Sack zu. Nach dem mitreißenden zweiten Durchgang und dem 1:1-Ausgleich liefen die Ostbevernerinnen im dritten von Anfang an hinterher und holten nur zwölf Punkte. Im vierten Satz verspielten sie eine 15:11-Führung zum 15:17. „Dann habe ich auch sehr riskant gewechselt“ , sagte Münch später. Gegen dieses Kaliber half aber auch das nicht mehr.

Nach der Weihnachtspause gastieren die BSV-Volleyballerinnen am 12. Januar (Samstag, 19 Uhr) beim ASV Senden.

BSV: L. Dreckmann, A. Dreckmann, Auen, Eggenhaus, Flachmeier, Roer, Horstmann, Rüdingloh, Mersch-Schneider, Rolf, Silge, Tewinkel, van der Veer.