Mit einer starken Vorstellung feierten die Damen I des TC Ostbevern den ersten Saisonsieg in der Tennis-Bezirksliga. Das Team um Spitzenspielerin Katharina Herweg setzte sich in einer spannenden Partie gegen den TC Deuten III durch und belegt nach dem zweiten Spieltag der Winterrunde den zweiten Platz.

Gegen die ambitionierten Gäste egalisierte Katharina Frye an Position vier mit 6:3, 7:6 die 2:6, 4:6-Niederlage von Sabrina Wendland. Herweg brachte den TCO mit einem energisch herausgespielten 7:5, 6:1-Sieg zwar mit 2:1 in Führung, doch Saskia Schafberg musste in einer engen Begegnung in eine knappe 4:6, 5:7-Niederlage einwilligen.

In den Doppeln unterstrichen die beiden TCO-Paarungen, dass sie sich unbedingt mit einem Sieg in die Weihnachtspause verabschieden wollten. Herweg und Frye (6:4, 6:3) sowie Wendland und Schafberg (7:5, 6:2) überzeugten mit konstant druckvoller Spielführung und setzten sich jeweils verdient durch.

Am 12. Januar treten die Ostbevernerinnen beim TC Nordwalde an. Mit einem weiteren Sieg würde sich das TCO-Team in der Spitzengruppe festsetzen.