Unter diesem Übungsleiter schiebt niemand auf dem Platz eine ruhige Kugel. „Ich bin sehr zielstrebig und vor allem sehr ehrgeizig“, antwortet Daniel Stratmann auf die Frage, wie er sich als Trainertyp charakterisiert. „Ich möchte bei jeder Gelegenheit das Optimum rausholen. Ich will immer gewinnen – ob im Training oder beim Schach mit meinem Sohn“, sagt der 38-Jährige. Stratmann kann ab dem Sommer im Beverstadion Vollgas geben. Er übernimmt zur neuen Saison das Traineramt bei den Frauen des BSV Ostbevern.

Bis dahin coacht Stratmann die Damen von Fortuna Walstedde, die in der Bezirksliga auf dem zehnten Platz stehen. Die BSV-Verantwortlichen trauen dem Sendenhorster den Sprung zwei Klassen nach oben zu. „Es ist nicht einfach, einen Trainer mit B-Lizenz zu bekommen. Wir haben ihn gefunden“, freut sich Abteilungsleiter Christian Gruhn. „Er hat in den Gesprächen einen super sympathischen Eindruck gemacht. Er ist sehr ehrgeizig und haut auch mal in die Kerbe. Das kann ja nicht schaden.“

Zusage auch für die Landesliga

Stratmann kennt Verena Seiling sehr gut, die den Trainerposten beim BSV nach dem Abschied von Andrew Celiker Ende Oktober gemeinsam mit Ali Faour übernommen hat. Die beiden bleiben bis zum Saisonende im Amt. Zur nächsten Spielzeit steht Seiling neben Stratmann wieder als Co-Trainerin zur Verfügung. Gruhn wünscht sich, dass auch Faour als Co dabei ist. Ein Gespräch war bislang aber noch nicht möglich.

Die BSV-Fußballerinnen kämpfen in der Westfalenliga gegen den Abstieg. Stratmann hat auch für die Landesliga zugesagt. „Er macht seinen Job in Walstedde bis zum Sommer weiter, wird aber sicherlich immer mal wieder in Ostbevern auftauchen“, sagt Gruhn. „Er wird bei uns in die Planungen eingebunden und auch schon Gespräche mit Spielerinnen führen.“

Torwart in der Verbandsliga

„Mich reizt die höhere Liga, mir gefällt die familiäre Atmosphäre im Verein und wir haben uns in den Gesprächen sofort sehr gut verstanden“, erklärt Stratmann, warum er das Angebot des BSV angenommen hat. In seiner aktiven Zeit hat der Torwart von der Kreisliga A bis zur Verbandsliga gespielt. Er trug unter anderem das Trikot des SC Hoetmar, des SV Drensteinfurt und von LR Ahlen II.

Vorher bei SuS Enniger

Fortuna Walstedde ist Stratmanns zweite Station als Seniorentrainer. Zuvor hat der Sendenhorster die Damen des SuS Enniger in der Kreisliga A gecoacht. „Vorher habe ich Jugendmannschaften trainiert, auch im Mädchenbereich. Ich bin schon seit vielen Jahren dabei“, sagt Stratmann. Da war das mit dem Ehrgeiz vermutlich noch etwas dosierter, als es künftig beim BSV sein wird.