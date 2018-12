Die zweite Frauenmannschaft des BSV Ostbevern gewann das Derby in der Volleyball-Landesliga gegen Ems Westbevern deutlich mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:18).

„Wir sind schlecht reingekommen“, sagte BSV-Coach Stefan Klotz. Sein Team drehte im ersten Satz einen 8:15-Rückstand. „Wir haben dann immer besser ins Spiel gefunden und uns auf unsere Stärken besonnen.“ Der dritte Satz war eine klare Sache. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, so Klotz. „Wir hätten etwas besser spielen können, aber wir haben ja 3:0 gewonnen. Ich kann mich nicht beklagen.“

Auch Fritz Krause war nicht am Boden zerstört. „Wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt, auf der man aufbauen kann. Daher bin ich nicht unzufrieden“, erklärte der Ems-Trainer. „Uns stand ein spielerisch sehr starker Gegner aus Ostbevern gegenüber, der auch verdient gewonnen hat.“ Die Westbevernerinnen trauerten dem ersten Durchgang hinterher, als sie eine klare Führung verspielten. „Angaben ins Netz und leichte Fehler haben uns aus dem Rhythmus gebracht“, meinte Krause. „Gegen eine so gute Mannschaft kann man sich das nicht erlauben.“

Die BSV-Reserve hat die Hinrunde als Tabellendritter schon beendet. „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Wichtig ist, dass wir schnell alle neuen Spielerinnen inte­griert haben“, bilanzierte Klotz. Die Ems-Damen stehen auf dem letzten Tabellenplatz und bestreiten am 19. Januar mit dem Kellerduell gegen die VSG Ibbenbüren die letzte Partie der Hinserie. „Der Rückstand ist noch nicht so groß, aber es wird sehr eng für uns“, so Krause.

BSV II: Ahmerkamp, Carneim, Ottens, Peters, Plogmann, Ritt, Seidel, van der Veer, Weusthof.

SV Ems: Brauk, Wietkamp, Laus, Brockmann, T. Dirksen, H. Dirksen, Holtmann, Hülsmann, John, König, Stübe.