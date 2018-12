Am kommenden Sonntag muss die Erstvertretung der Blau-Weißen zum SK Meinerzhagen reisen. Die Gastgeber sind in der Westfalenliga 2 etabliert. In der Staffel 1 steht der BSV an der Tabellenspitze. Die Ostbeverner müssen eine hohe Hürde überwinden, zumal die dortigen Kegelbahnen völliges Neuland für die Gäste sind.

Die Bahnen in Meinerzhagen scheinen aber gut eingestellt zu ein. Nicht nur die Heimspieler, sondern auch viele Starter der gegnerischen Teams erzielen in der Meisterschaft Ergebnisse jenseits der 800er-Marke.

Im Pokalwettbewerb gehören nur vier Spieler zu einer Mannschaft – und nicht sechs wie in der Westfalenliga. Michael Hornig, Christoph Nowag, Marc Schelhove und Martin Börsch­mann wollen hohe Holzzahlen erreichen.

Die Zweitvertretung des BSV (Oberliga) hat am übernächsten Sonntag (30. Dezember, 11 Uhr, Eastside) im Westfalenpokal den KSK Lage zu Gast. Der Gegner spielt mit der ersten Mannschaft der Blau-Weißen gemeinsam in einer Westfalenliga-Staffel. Spitzenreiter Ostbevern und Verfolger Lage rangeln dort um den Meistertitel.