Bei den Volleyball-Kreismeisterschaften der Schulen sicherten sich die Loburger Teams in der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2002/03) und III (2004/05) nach Siegen gegen das Laurentianum Warendorf, das MSMG Telgte und die Realschule Sendenhorst jeweils den Titel.

Am Donnerstag trafen die beiden Mannschaften des Gymnasiums Johanneum dann in der Vorrunde der Bezirksmeisterschaften in Ottmarsbocholt auf die starken Mädchen des Joseph-Haydn-Gymnasiums Senden, den Kreismeister im Kreis Coesfeld. Die jeweils älteren Teams lieferten sich wie schon im vergangenen Jahr ein Duell auf höchstem Niveau – diesmal aber mit dem glücklicheren Ende für die Sendenerinnen.

Das jüngere Team der Loburg gewann deutlich mit 2:0 und ist damit für die Endrunde der Bezirksmeisterschaft im Januar qualifiziert.