Erste kleine Überraschungen beim Hallenturnier des BSV Ostbevern

Mit kleinen, aber nicht den ganz großen Überraschungen begann gestern Abend der 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Den Einzug in die Finalrunde am Samstag sicherten sich neben der Warendorfer SU (Regionalliga) und dem SC Gremmendorf (Westfalenliga) die zweite Mannschaft von Wacker Mecklenbeck (Bezirksliga) und mit Preußen Borghorst ein Kreisligist.

Zum Auftakt des viertägigen Frauenfußball-Turniers in der Beverhalle blieben Landesliga-Schlusslicht BSV Brochterbeck und Bezirksligist VfL Wolbeck auf der Strecke. Ausgeschieden sind zudem die Kreisligisten Wacker Mecklenbeck III und BSV Ostbevern II.

Fußball: Bever-Cup des BSV Ostbevern 1/80 4. Volksbank-Bever-Cup: erster Tag beim Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle. Foto: Ralf Aumüller

Lange Gesichter gab es bei dem Team des Gastgebers aber trotzdem nicht – ganz im Gegenteil. „Unser Auftritt war sehr gut, ich bin damit zufrieden“, sagte BSV-Trainer Jo Mayer. Seine reine Kreisliga-Truppe (ohne Verstärkungen aus der ersten Mannschaft) wurde weder von Brochterbeck (0:2) noch von Gruppenfavorit Warendorf (0:2) abgeschossen. Und gegen den späteren Gruppensieger Mecklenbeck II gewann das Team mit 1:0 – mit etwas Glück und einer ganz starken Torfrau Alina Riemann. Die Mecklenbeckerinnen entschieden ihre anderen beiden Partien für sich. Als Zweiter buchten die WSU-Frauen das Ticket für die Zwischenrunde.

In der anderen Gruppe hatten am Ende Gremmendorf, Borghorst und Wolbeck jeweils sechs Punkte. Den Wolbeckerinnen reichte aufgrund des schlechteren Torverhältnisses der 4:2-Sieg zum Abschluss gegen Borghorst nicht mehr zum Weiterkommen. Nach dem ersten Turniertag in der gut besuchten Beverhalle steht fest: Fußballerisch gibt es noch reichlich Luft nach oben.

Und Jo Mayer weiß: „Eine Chance haben wir ja noch.“ Die BSV-Zweite stellt eine weitere Truppe. Dieser BSV III spielt am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr in einer Gruppe mit Landesligist SG Telgte. Die weiteren Gegner sind Regionalliga-Schlusslicht Germania Hauenhorst, Bezirksligist DJK RW Alverskirchen und B-Kreisligist SC Füchtorf. In der anderen Gruppe kicken VfL Bochum II, Borussia Emsdetten, SpVg Oelde, SC Gremmendorf II und Warendorfer SU II.