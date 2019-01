Turniere des BSV Ostbevern: Lena Stegemann weiß, was nicht passieren darf

Beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern ist erstmals Lena Stegemann die Chef-Organisatorin. WN-Redakteur Ralf Aumüller hat am Rande des Frauen-Fußballturniers in der Beverhalle mit der 25-jährigen Rettungsassistentin gesprochen.

Haben Sie mehr Arbeit beim Bever-Cup als früher?

Stegemann: Ein bisschen vielleicht, aber nicht eklatant mehr. Ich habe schon in den vergangenen Jahren in der Orga-Mannschaft mitgeholfen. Die Aufgaben werden immer an ganz viele Helfer verteilt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Das ist in diesem Jahr nicht anders. Es steht ein sehr großes Team dahinter, ansonsten hätte ich die Aufgabe auch nicht übernommen. Wir treffen uns das erste Mal schon vier, fünf Monate vor dem Turnier und dann in einem regelmäßigen Rhythmus.

Haben Sie für den Bever-Cup extra Urlaub genommen?

Stegemann: Natürlich habe ich Urlaub genommen – so wie in den Jahren zuvor auch. Ohne Urlaub könnte ich gar nicht hier sein.

Was sind im Vorfeld die anspruchsvollsten Aufgaben?

Stegemann: Ohne Sponsoren wäre ein so großes Turnier nicht möglich. Wir haben viele feste Unterstützer, aber es springen auch immer mal wieder welche ab. Neue Sponsoren zu finden, ist sehr viel Arbeit. Da muss man auch viele andere im Verein mit einbinden. Ein anderer Punkt: Manchmal ist es schwierig, Kontakt zu Mannschaften zu bekommen. Wir schreiben viele Vereine an, bekommen aber nicht immer eine Antwort. Dann weiß man nicht, ob die Anfrage überhaupt angekommen ist oder ob die Vereine teilnehmen möchten. Das ist nicht schön. Die Mannschaften, die jedes Jahr dabei sind, melden sich schnell wieder zurück.

Was darf bei dem Turnier auf keinen Fall passieren?

Stegemann: Wenn Mannschaften kurzfristig nicht kommen, haben wir ein großes Problem mit dem Spielplan. Was die Stimmung bei dem Turnier trübt, sind schwere Verletzungen. Das war in den vergangenen Jahren zum Glück aber nicht ganz so schlimm.