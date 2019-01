SG Telgte bleibt beim Turnier des BSV Ostbevern ungeschlagen

Die Fußballerinnen von Germania Hauenhorst stehen in der Regionalliga West mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz. Den Abstieg aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse können sie nur noch theoretisch verhindern. Wenn die Meisterschaft so frustrierend ist, kann man sich mit einem erfolgreichen Hallenturnier wunderbar ablenken. Hauenhorst hat diese Chance beim Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern nicht genutzt. Die Germania schied am Donnerstagabend als Gruppendritter in der Vorrunde aus.

Das war nicht die einzige Überraschung am zweiten Turniertag in der Beverhalle. In der anderen Gruppe musste Westfalenligist VfL Bochum II die Segel streichen. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet, angetreten mit einer ganz schmalen Ersatzbank, begannen stark, ließen dann aber nach. Das Ticket für den Finaltag am Samstag sicherten sich Landesligist Borussia Emsdetten und Kreisligist SC Gremmendorf II. Bochum wurde Dritter in dieser Gruppe, die SpVg Oelde Vierter und die Warendorfer SU II Letzter.

Fußball: Bever-Cup des BSV Ostbevern 1/168 4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

Die andere Gruppe gewann die SG Telgte. Der Landesligist tat sich zunächst schwer. Einem 2:2 gegen die DJK RW Alverskirchen (der Bezirksligist kam als Gruppenzweiter weiter) folgte ein schmeichelhaftes 1:0 gegen den BSV Ostbevern III, ehe die SG-Frauen mit einem 2:0 gegen Hauenhorst frühzeitig den Einzug in die Zwischenrunde sicherten. Das 7:0 zum Abschluss gegen den SC Füchtorf hatte nur noch statistischen Wert. „Auch wenn es nur um die goldene Ananas geht, sind wir in der Halle immer sehr nervös am Anfang“, sagte Co-Trainerin Eva Neffe. „Am Ende war es überzeugend.“ In den ersten vier Vorrundengruppen des Bever-Cups ist nur die SG ohne Niederlage geblieben.

Die dritte BSV-Vertretung (Kreisliga) vergeigte mit 1:6 gegen Hauenhorst, verlor knapp gegen Telgte (0:1) und Füchtorf (2:3), ehe das Team das bedeutungslose Spiel gegen Alverskirchen mit 3:2 gewann und damit Vierter wurde. „Schade, da war mehr drin. Gegen Telgte und Füchtorf hätten wir nicht verlieren müssen“, sagte BSV-Coach Jo Mayer.

Am heutigen Freitag werden ab 18 Uhr in der Beverhalle die letzten beiden Vorrundengruppen ausgespielt. Dabei treffen der BSV, Ems Westbevern und die SG Telgte II aufeinander.