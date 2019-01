Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewannen das Trainingsspiel in Selm-Bork gegen die Landespolizei-Auswahl nach zwei Stunden mit 4:1 (25:18, 25:27, 25:23, 25:16, 25:8). „Das hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt. Wir haben reichlich gewechselt und einige andere Aufstellungen ausprobiert“, erklärte BSV-Trainer Dominik Münch.

Mit Andrea Mersch-Schneider gehört eine Ostbevernerin zur Polizei-Auswahl. Münch hatte mit Ausnahme der verletzten Maren Flachmeier alle Spielerinnen dabei. Beim Gegner standen fünf Frauen aus der 3. Liga auf dem Feld. „In der Summe war das Regionalliga-Niveau“, so Münch. In der Meisterschaft gastiert sein Team am nächsten Samstag (12. Januar, 19 Uhr) beim ASV Senden.