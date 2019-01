BSV Ostbevern und Wacker Mecklenbeck zeigen den bislang besten Fußball

Mit den Gruppen 5 und 6 endete am Freitagabend die Vorrunde beim Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Am dritten Turniertag wurde in der Beverhalle der bislang beste Fußball gezeigt. Dafür verantwortlich waren die BSV-Frauen und Wacker Mecklenbeck. Das steht fest: Wer den Pokal am heutigen Samstag (die Zwischenrunde beginnt um 13 Uhr) in der Beverhalle gewinnen will, muss Ostbevern und/oder Mecklenbeck schlagen. Nach den starken Leistungen dieses Abends wäre das Duell der Westfalenligisten ein Traumfinale.

Beide Teams gewannen ihre Gruppe mit jeweils vier Siegen in vier Spielen – der BSV mit 23:2 Toren und Wacker mit 21:2. Zudem sicherten sich Landesligist SG Coesfeld 06 und Bezirksligist GW Amelsbüren das Weiterkommen.

Fußball: Vorrunde Bever-Cup BSV Ostbevern 1/81 Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Volksbank-Bever-Cup: letzter Vorrundentag beim Frauenfußball-Hallenturnier des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Die Ergebnisse des BSV: 8:0 gegen die SG Telgte II, 5:1 gegen den SC Münster 08, 7:0 gegen Ems Westbevern und 3:2 im Gruppenfinale gegen die Coesfelderinnen, die ansonsten alle Partien gewannen. „Wir wollten Gruppensieger werden. Das haben wir geschafft“, sagte BSV-Trainerin Verena Seiling. „Wir haben es ruhig ausgespielt. So kann es weitergehen.“ A-Kreisligist Münster 08 schied als Dritter aus. Chancenlos waren A-Ligist Westbevern und B-Ligist Telgte II. Ihren einzigen Punkt holten sie beim 2:2 im direkten Duell.

„Es ist trotzdem immer wieder schön, hier zu spielen. Es macht Spaß“, sagte Ems-Coach Jürgen Roreger. „Die Stimmung hier ist wesentlich besser als bei der HKM in Warendorf.“ SG-Co-Trainerin Sabrina Konrad meinte: „Es hat Spaß gemacht. Wir sehen das Turnier eher als Vorbereitung auf die Hallenmeisterschaft in Warendorf.“

Fußball: Bever-Cup des BSV Ostbevern 1/168 4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

4. Volksbank-Bever-Cup: Frauenfußball-Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle Foto: Ralf Aumüller

Die Resultate von Wacker in der anderen Gruppe: 7:0, zwei Mal 4:0 und 5:2. Erst im letzten Spiel des Tages sprang Amelsbüren noch an Borussia Münster vorbei auf Rang zwei. Vierter wurde die SG Milte/Sassenberg und Gruppenletzter der UFC Münster. Der hatte nicht mit seiner Futsal-Truppe gespielt, die im Vorjahr Zweite geworden war, sondern mit dem reinen Fußball-Team, das gerade erst in der Kreisliga B gestartet ist.

In der Zwischenrunde geht es in drei Gruppen weiter. Der BSV trifft auf die Warendorfer SU (Regionalliga), SC Gremmendorf (Westfalenliga) und Amelsbüren. Die SG Telgte spielt gegen Gremmendorf II, die SG Coesfeld und Wacker Mecklenbeck.