Feierabend im Viertelfinale: BSV Ostbevern verliert gegen SG Telgte

„Neunmeterschießen ist nicht unser Ding“, seufzte Verena Seiling, neben Ali Faour die Trainerin der BSV-Fußballerinnen. 2018 hatte es die Ostbevernerinnen gegen Coesfeld erwischt.

Vorher hatte es so gut ausgesehen für die Blau-Weißen. Sie marschierten mit vier Siegen in vier Spielen durch die Vorrunde. Sie landeten in ihrer Zwischenrundengruppe nach einem 2:2 gegen den späteren Turniersieger Warendorfer SU sowie zwei Erfolgen gegen GW Amelsbüren (4:0) und gegen den SC Gremmendorf (2:1) auf dem ersten Platz. Gegen Landesligist Telgte tat sich das Team zum Auftakt der K.o.-Runde sehr schwer.

Fußball: Bever-Cup BSV Ostbevern 1/204 Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

„Bitter, dass wir mit unserem ersten nicht so guten Spiel ausscheiden. Bis dahin haben wir ein tolles Turnier gespielt“, sagte Seiling. „Vielleicht waren wir ein bisschen nervös. Und Telgte hatte eine sehr gute Torhüterin.“

Nach vier Turniertagen mit einer vor allem am Samstag immer voll besetzten Tribüne war der BSV zufrieden. „Wir hatten keine Zwischenfälle, alles ist gut gelaufen“, sagte Organisationsleiterin Lena Stegemann. Einer Neuauflage im kommenden Jahr stehe nichts im Wege.