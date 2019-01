Turnier des BSV Ostbevern: Das Beste zeigt die Warendorfer SU zum Schluss

So macht das eine klassische Turniermannschaft. Die Fußballerinnen der Warendorfer Sport-Union hatten am Mittwochabend das Eröffnungsspiel des 4. Volksbank-Bever-Cups mit 0:2 gegen Wacker Mecklenbeck II verloren. Mit durchwachsenen Leistungen kamen sie trotzdem weiter. In der Zwischenrunde zeigte der stark abstiegsgefährdete Regionalligist ordentliche Vorstellungen. In der K.o.-Runde wurde er immer besser. Und im Finale boten die Warendorferinnen ihre souveränste Leistung.

Mit dem hochverdienten 2:0 gegen Westfalenligist Wacker Mecklenbeck wiederholten sie ihren Vorjahressieg bei dem Turnier des BSV Ostbevern in der Beverhalle. Zum Team gehörten neben Co-Trainer Friedhelm Mors auch die Telgterinnen Ina Plagge und Franziska Rüter. Die SG Telgte wurde Dritter. Im Viertelfinale hatte der Landesligist Gastgeber Ostbevern rausgeworfen.

Fußball: Bever-Cup BSV Ostbevern 1/204 Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

In der Zwischenrunde wurde die WSU Gruppenzweiter hinter dem punktgleichen BSV Ostbevern. Jeweils mit 4:0 fegte das Team im Viertelfinale Kreisligist Preußen Borghorst und im Halbfinale die SG Telgte vom Parkett. „Wir haben im Viertelfinale, Halbfinale und Finale kein Gegentor bekommen – Riesenkompliment an die Mannschaft“, sagte WSU-Trainer André Kuhlmann. „Wir sind schwach ins Turnier gestartet, haben uns dann aber von Spiel zu Spiel gesteigert. Ostbevern und Mecklenbeck haben in der Vorrunde wesentlich besser gespielt. Das 2:2 im ersten Spiel der Zwischenrunde gegen Ostbevern war für uns ganz wichtig. Das war gut fürs Selbstvertrauen.“ Die WSU-Frauen gehen damit als Top-Favorit in die Hallenkreismeisterschaft in dieser Woche in Warendorf.

Mecklenbeck hatte bis zum Endspiel einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Im Viertelfinale besiegte Wacker den Landesligisten Borussia Emsdetten mit 3:0 und im Halbfinale die eigene zweite Mannschaft (Bezirksliga) mit 2:0. „Im Endspiel haben wir uns etwas versteckt, da haben wir zu wenig Druck aufgebaut“, meinte Wacker-Coach André Frankrone. „Wir haben uns im gesamten Turnier aber sehr gut präsentiert. Ich bin absolut zufrieden.“

Im Neunmeterschießen um Platz drei setzte sich die SG Telgte mit 3:2 gegen die zweite Mecklenbecker Mannschaft durch. Den Einzug in die Finalrunde hatten die SG-Damen erst im letzten Spiel der Zwischenrunde klargemacht. Im Viertelfinale führten sie mit 2:1 gegen Ostbevern, ehe Verena Melchert ein Eigentor zum 2:2 unterlief. Sie gehörte dann zu den SG-Schützinnen, die im anschließenden Neunmeterschießen (3:2) trafen. Im Halbfinale waren die Telgterinnen beim 0:4 gegen Warendorf chancenlos.

„Da fehlte uns einfach die Kraft“, meinte SG-Co-Trainerin Eva Neffe. „Wir verlassen das Turnier als drittbeste Mannschaft – was wollen wir mehr? Nach der Gruppenphase konnte man damit nicht unbedingt rechnen.“ Gegen den BSV habe ihr Team gezeigt, was es leisten könne. Bestnoten verdiente sich Torhüterin Catia Rodrigues Santos.

Nach der Zwischenrunde mussten RW Alverskirchen, der SC Münster 08 (der Kreisligist war kurzfristig für die SG Coesfeld 06 eingesprungen, die für den Finaltag abgesagt hatte), GW Amelsbüren und überraschend Westfalenligist SC Gremmendorf die Koffer packen. Im Viertelfinale schied neben Ostbevern (eigener Bericht), Emsdetten und Borghorst auch die zweite Mannschaft des SC Gremmendorf (Kreisliga) aus.