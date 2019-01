Fortuna Walstedde hat am vergangenen Sonntag vorzeitig den Vertrag mit Daniel Stratmann aufgelöst. Dies geschah, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt, mit Zustimmung und in Absprache mit dem Trainer der Bezirksliga-Fußballerinnen. Vor der Winterpause wurde bekannt, dass Stratmann nach dieser Saison zum Frauen-Westfalenligisten BSV Ostbevern wechselt.

Die Entscheidung über die vorzeitige Freistellung Startmanns in Walstedde fiel nach einem Interview, das der Übungsleiter Ende Dezember geführt hatte. „In seinen Aussagen sucht Daniel Stratmann die Schuld der sportlichen Misere ausschließlich bei der Mannschaft, lässt aber jegliche Selbstreflexion und Selbstkritik vermissen. Darüber hinaus macht Daniel Stratmann in der Öffentlichkeit einzelne Spielerinnen für die Talfahrt verantwortlich. Dieses Verhalten ist respektlos und nicht akzeptabel“, wie der Verein in seiner Mitteilung schreibt.

Alle weiteren Details zu der Trennung wolle man nach Absprache nicht veröffentlichen. Der Verein ist nun auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger oder einer geeigneten Nachfolgerin.

Daniel Stratmann selbst wollte auf Anfrage unserer Zeitung die Vereinsmeldung nicht weiter kommentieren. Auch über ein möglicherweise frühzeitiges Engagement beim BSV wolle er sich nicht äußern. „Ich warte den 31. Januar ab – dann wird man weitersehen“, sagte er.