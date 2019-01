Die Resonanz ist groß: Schon im November des vergangenen Jahres waren alle 24 Plätze für das Teilnehmerfeld beim Fußball-Tennis-Cup belegt. Das Turnier in der Tennishalle Ostbevern wird am morgigen Samstag zum 17. Mal ausgerichtet.

„Es sind besonders viele Telgter und Ostbeverner Zweier-Teams, die sich in der Winterpause an diesem technisch hochwertigen Wettkampf messen wollen“, sagt Turnierorganisator Frank Müller, der weitere Duos aus Glandorf, Füchtorf, Westbevern und Münster begrüßen wird. Spannung ist vorprogrammiert, zumal nach der Absage der im Vorjahr stark auftrumpfenden Titelverteidiger Jannik Wegener und Jens Gabriel ein anderes Team oben auf dem Siegerpodest stehen wird und das 50-Liter-Fass Bier in die Höhe stemmen darf.

Als Top-Favoriten sieht Müller nun die Telgter Björn Busch und Nils Hülsmann, die sich 2017 den Titel sicherten und 2018 den zweiten Platz belegten. Der härteste Widersacher kommt aus Ostbevern: Nils Müller schnappte sich schon zwei Mal das Siegerfass. Der Tennistrainer und Fußballer peilt in diesem Jahr an der Seite von Daniel Holthusen seinen dritten Titelgewinn an.

Die Konkurrenz ist groß, denn mit Daniel Schade/Max Biedendieck (Glandorf), Marcel Kock/Stefan Hollmann (Ostbevern) und Falk Droste/Marc Droste (Ostbevern) haben drei Viertelfinalisten des Vorjahres gemeldet. Neben vielen weiteren Telgter Teams könnten die Ostbeverner Steffen Cramer/Raphael Nardmann oder Tim Dahms/Thomas Gebauer das Zünglein an der Waage spielen. Als einzige Vater-Sohn-Kombination treten Dan und Mike Kouba aus Telgte an, die sich in den vergangenen Jahren auch schon mal ins Viertelfinale durchgekämpft haben.

Die Vorrundenbegegnungen des Fußball-Tennis-Cups beginnen am Samstag um 18 Uhr, die Finalrunde ist ab 21.30 Uhr angesetzt. Zum Abendprogramm gehört neben der Siegerehrung eine Tombola.