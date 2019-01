BSV Ostbevern gegen BSV Ostbevern: Kommen beide in die Endrunde?

Für die einen ist der Einzug in die Endrunde Pflicht, für die anderen wäre er eine große Überraschung: Die Fußballerinnen des BSV Ostbevern I und II sowie der SG Telgte II bestreiten am heutigen Samstag die Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft in Warendorf.

Die Telgterinnen kicken schon ab 9.30 Uhr in der Sportschule der Bundeswehr. Der B-Kreisligist trifft auf den Westfalenligisten SC Gremmendorf, auf Bezirksligist DJK RW Alverskirchen, auf den SC Münster 08, Borussia Münster (beide Kreisliga A) und auf die DJK BW Greven (Kreisliga B). Von den sechs Mannschaften ziehen drei in die Endrunde ein, die am Sonntag ab 10 Uhr ausgespielt wird. Die SG-Reserve ist klarer Außenseiter.

Fußball: Bever-Cup BSV Ostbevern 1/204 Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Hallenturnier: Die Endrunde beim 4. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Das gilt in der anderen Gruppe (ab 12.30 Uhr) auch für die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern (Kreisliga A). Die Westfalenliga-Truppe des BSV dagegen gilt als klarer Favorit. Das vereinsinterne Duell ist gleich die erste Partie. Zudem gehören Wacker Mecklenbeck II (Bezirksliga), BW Aasee (A-Liga-Spitzenreiter), die SG Selm/Südkirchen und Borussia Münster (beide Kreisliga B) zu dieser Gruppe.

„Wenn wir nicht weiterkommen, wäre das eine große Enttäuschung“, sagt BSV-Trainerin Verena Seiling. Elf Spielerinnen gehören zum Hallen-Kader. „Bei unserem eigenen Turnier haben wir ja gesehen, wie schnell man ausscheiden kann.“ Beim Bever-Cup verloren die Ostbevernerinnen im Viertelfinale nach Neunmeterschießen gegen die SG Telgte.

Die SG-Frauen und Ems Westbevern haben schon am Freitagabend in Warendorf gespielt. Eine Sonderseite über die Hallenmeisterschaft erscheint am Montag.