Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen alle Spiele

Nils Müller und Daniel Holthusen heißen die verdienten Sieger des 17. Fußball-Tennis-Cups. Die Favoriten setzten sich am Samstagabend in der Tennishalle Ostbevern in allen neun Begegnungen souverän durch und sicherten sich das 50-Liter-Fass Bier. Müller schloss mit seinem dritten Titelgewinn zu den Ostbevernern Carsten Esser und Martin Schulz auf, die ebenfalls schon drei Mal triumphiert haben.

23 Zweier-Teams starteten in vier Vorrundengruppen. Die besten vier Teams jeder Gruppe zogen ins Achtelfinale ein. Die Ostbeverner Müller und Holthusen zeigten von Beginn an technisch versiertes Fußball-Tennis. Feine Ballbehandlung, spektakuläre Rettungsaktionen und druckvolle Kopfbälle führten zu Punktgewinnen und zu langen Gesichtern bei den Gegnern.

Fußball-Tennis-Cup in Ostbevern 1/57 Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Im Finale setzte sich das Team deutlich mit 15:5 gegen die routinierten Stefan Hollmann und Marcel Kock durch, die sich auch bei ihrer insgesamt sechsten Finalteilnahme geschlagen geben mussten. „Wir waren einfach ohne Chance“, zollte Hollmann den bärenstarken Cup-Gewinnern den verdienten Respekt.

Einen furiosen Auftritt zeigte auch das Vater-Sohn-Duo Mike und Dan Kouba aus Telgte, das das kleine Finale mit 15:9 gegen Kilian und Ferdinand Kippenberger (Münster) gewann. Im Halbfinale kassierten Kouba und Kouba gegen die späteren Sieger die einzige Niederlage im Turnier. Das überraschende Viertelfinal-Aus ereilte die Vorjahreszweiten Björn Busch und Nils Hülsmann, die gegen die Kippenberger-Brüder knapp unterlagen. Die Runde der letzten Acht erreichten zudem Max Biedendieck/Daniel Schade (Glandorf), Peer Starzonek/Jan Frielinghaus (Telgte) und Konstantin Schoof/Konstantin Heering (Telgte).

Kurz vor Mitternacht überreichte Organisator Frank Müller die Gewinne, ehe im Anschluss die Preise einer Tombola verlost wurden. Nils Müller und Daniel Holthusen versicherten, dass sie bei der 18. Turnierauflage am 11. Januar 2020 den Titel verteidigen wollen.