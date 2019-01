Die Krönung fehlt noch für Stefan Hollmann und Marcel Kock

Das ist eine stramme Leistung: Beim Fußball-Tennis-Cup in Ostbevern sind Stefan Hollmann und Marcel Kock schon sechs Mal ins Finale eingezogen. Nicht so schön: Am Samstag haben die Ex-Fußballer der ersten BSV-Mannschaft zum sechsten Mal das Endspiel verloren. WN-Redakteur Ralf Aumüller hat mit Hollmann über diese kuriose Serie gesprochen.

Was überwiegt: der Stolz auf den sechsten Finaleinzug oder der Frust über die sechste Final-Niederlage?

Hollmann: Teils, teils. Natürlich würden wir uns freuen, das Ding mal zu gewinnen. Man muss aber auch sehen, dass Marcel und ich uns schon vom aktiven Fußball zurückgezogen haben. Vom Alter her gehören wir bei dem Turnier zu den Top drei. Im letzten Jahr sind wir im Viertelfinale ausgeschieden. Jetzt sind wir sehr stolz, dass wir ins Finale gekommen sind – und gezeigt haben, dass man uns noch nicht zum alten Eisen zählen darf.

Fußball-Tennis-Cup in Ostbevern 1/57 Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: privat

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: Ralf Aumüller

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: privat

Nils Müller und Daniel Holthusen gewinnen den 17. Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Foto: privat

Die Sieger Müller/Holthusen waren diesmal sehr stark. Warum haben es Hollmann/Kock so oft ins Endspiel geschafft?

Hollmann: Wir sind sehr ballsicher. Ein Problem ist bei uns das Kopfballspiel, das zu direkten Punkten führt. Wenn wir da so stark wären wie zum Beispiel Daniel Holthusen, dann hätten wir das 50-Liter-Fass Bier schon längst gewonnen. Am Samstag haben einige gesagt, dass wir uns Meister der Herzen nennen dürfen.

Und im nächsten Jahr greifen Sie beide wieder an?

Hollmann: Ja, das streben wir auf jeden Fall an. Wir haben ja auch noch gute Chancen, wie man jetzt gesehen hat. Am 11. Januar (der Termin für den Cup 2020, die Red.) hat mein Sohn Geburtstag. Mal schauen, ob es da zu Hause vielleicht ein Schlupfloch gibt.