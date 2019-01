Hochmotiviert nahmen 32 Reiter am Wochenende an einem Dressurlehrgang beim RV Ostbevern teil. Dafür hatte die Dressurbeauftragte des Vereins, Anika Cappenberg, den international renommierten Ausbilder Christoph Hess gewonnen. Er schulte die Teilnehmer entsprechend ihrer Leistungsklassen im Einzelunterricht und in Zweier-Abteilungen.

Hess legte besonderes Augenmerk auf Hilfengebungen, um saubere Übergänge in den Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp herauszureiten. Wichtig war ihm, den Teilnehmern wertvolle Inhalte für die weitere Trainingsarbeit zu vermitteln. Auch verschiedene Lektionen kamen nicht zu kurz.

Hess war über 40 Jahre bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) unter anderem für die Aus- und Weiterbildung von Reitlehrern und Richtern im In- und Ausland tätig. Er hat einige Publikationen veröffentlicht und ist auch nach seiner Pensionierung noch als eine Art Ausbildungsbotschafter im Einsatz. Er hinterließ bei allen Teilnehmern bleibende Eindrücke, heißt es in einer Mitteilung des RVO. „Es war ein besonderer Lehrgang, der uns hier geboten wurde“, sagte Christin Struffert. Sie und andere Reiter des RV Ostbevern äußerten den Wunsch, Lehrgänge dieser Art regelmäßig zu Saisonbeginn zu anzubieten.