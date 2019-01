Die erste Damenmannschaft des TC Ostbevern unterlag am dritten Spieltag der Tennis-Wintersaison mit 1:5 in Nordwalde. Der Bezirksligist muss mit seiner ersten Niederlage die Aufstiegsambitionen wohl zu den Akten legen. „Wir haben in den entscheidenden Momenten Nordwalde die Punkte überlassen“, haderte Katharina Frye mit fünf verlorenen Tie-Breaks.

Im Spitzeneinzel unterlag Sabrina Wendland nach couragierter Leistung gegen ihre deutlich höher eingestufte Gegnerin unglücklich mit 6:4, 3:6, 7:10. Auch Saskia Schafberg musste sich denkbar knapp mit 6:7, 7:5, 5:10 geschlagen geben. Karin Orthaus verlor an Position drei mit 2:6, 2:6, während Katharina Frye mit 7:5, 6:0 den einzigen Einzelzähler sicherte. Trotz ausgeglichener Doppel sollte es bei Fryes Ehrenpunkt bleiben, beide Partien gingen knapp an die Gastgeberinnen. Wendland/Frye (5:7, 6:7) und Schafberg/Orthaus (0:6, 6:1, 4:10) konnten das Blatt nicht mehr wenden.

Zum Remis-Spezialistinnen entwickeln sich die Damen 30, die sich in ihrer ersten Bezirksliga-Saison bereits zum dritten Mal die Punkte teilten. Gegen starke Gäste des TC Altenberge verlor Susanne Knappheide im Spitzeneinzel mit 5:7, 1:6. Karin Finke unterlag nach starker Vorstellung ihrer um acht Leistungsklassen höher eingestuften Kontrahentin hauchdünn mit 5:7, 7:6, 9:11, während Karin Walbelder (2:6, 6:2, 10:3) und Simone Termühlen (6:2, 6:3) punkteten.

In den Doppeln verloren Walbelder/Finke glatt in zwei Durchgängen. Für den leistungsgerechten Gleichstand sorgten Knappheide/Termühlen mit 6:1, 6:3.