Neue Perspektiven für Bianca Nowag vom RV Ostbevern

Beim K+K-Cup gehörte Bianca Nowag am Wochenende zu den Stammgästen in den Dressurprüfungen in der Messehalle Nord. Die Reiterin des RV Ostbevern startete in Münster mit drei Pferden in der schweren Klasse. Nicht mit dabei war ihr bisheriges Erfolgspferd Fair Play RB.

Die 15-jährige Stute (von Fidermark/Brentano II) ist in den Ruhestand gegangen. „Sie soll Fohlen bekommen“, erklärt Nowag. Besitzer Reiner Bockholt habe keinen Druck gemacht. „Am Ende war es meine Entscheidung“, sagt die Ostbevernerin. „Es war der richtige Zeitpunkt. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Das Limit war erreicht.“ Auf Fair Play war sie im Sommer 2018 zum zweiten Mal in Folge mit der deutschen Dressurmannschaft U 25-Europameisterin geworden.

„ Jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Jetzt bin ich glücklich und zufrieden. “ Bianca Nowag

Beruflich hat sich Nowag, die eine kaufmännische Ausbildung absolviert hat, mittlerweile auf eigene Beine gestellt. Bislang war sie halbtags als Bereiterin am Hof Westendarp in Wallenhorst (bei Osnabrück) tätig. Zudem ritt sie ihre Pferde am DOKR (Deutsches Olympiade-Komitee für Reiterei) in Warendorf und trainierte Schüler. Jetzt hat sich die 24-Jährige als Bereiterin selbstständig gemacht. „Das war eigentlich nicht mein Berufsplan, aber ich hatte einige Anfragen und habe mir natürlich auch Rat geholt“, erklärt Nowag. „Jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Ich bin sehr gut ausgelastet.“ Sie gehört weiterhin der Perspektivgruppe Dressur am DOKR an. Und gerade erst wurde ihr Stipendiat „Deutsche Bank Reitsport-Akademie“ verlängert. „Das ist eine super Unterstützung“, schwärmt sie.

Pläne für den Piaff-Förderpreis

Nowag hat zwölf Pferde im Beritt. Acht stehen am DOKR und vier auf einem Hof ganz in der Nähe. Drei der Verheißungsvollsten hat sie beim K+K-Cup gesattelt. Mit Luciano startete sie in der Grand-Prix-Tour. „Für uns war es erst die zweite Runde überhaupt“, sagt die Ostbevernerin. Der zwölfjährige Holsteinerwallach (von Lucky Champ/Loutano) gehört einer Familie aus München „Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr die U 25-Tour reiten können“, hat Nowag mit Luciano große Pläne. Anfang Februar will sie sich mit ihm bei einem Lehrgang in Warendorf für den Piaff-Förderpreis, einer hochkarätigen bundesweiten Serie für den Dressurnachwuchs, qualifizieren. „Es wäre schön, wenn wir damit in diesem Jahr planen könnten“, sagt die Reiterin.

Hoffnung auf den Nürnberger Burgpokal

Beim K-K-Cup hatte sie zudem Cloé und Carantas vorgestellt. Die zehnjährige Stute Cloé ist zum ersten Mal in Münster eine S*-Dressur gegangen. Nowag hat sie seit einem halben Jahr im Beritt, den neunjährigen Hengst Carantas erst seit vier Wochen. „Ein sehr potenzielles Pferd. Vielleicht können wir uns in Richtung Nürnberger Burgpokal qualifizieren“, denkt Nowag an die hochklassige Turnierserie für junge Dressurpferde. Vielversprechend sei zudem der zehnjährige Sir Hohenstein.

Es gibt also auch nach Fair Play reichlich Perspektiven für Bianca Nowag – und es sind nicht die schlechtesten.