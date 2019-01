Andrew Celiker spricht über seinen neuen Club BSV Brochterbeck

Die Fußballerinnen des BSV Brochterbeck haben bis zur Saison 2014/15 in der Westfalenliga gespielt. Nun stehen sie in der Landesliga-Staffel 3 am Tabellenende. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Fortuna Gronau würde das Team aus Tecklenburg auf einen Nichtabstiegsplatz klettern. Das zweite Match nach der Winterpause bestreitet Brochterbeck am 10. März gegen die SG Telgte. Die BSV-Frauen werden interimsmäßig von Jens Hartmann trainiert. Er war im November nach dem Rücktritt von Hajo Wienke zum wiederholten Mal eingesprungen.