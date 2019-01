Pflichtsieg ohne Glanz: BSV Ostbevern gewinnt gegen VfL Lintorf

So leicht war es in dieser Saison noch nicht: Mit einem 3:0-Pflichtsieg (25:12, 25:19, 25:23) gegen den VfL Lintorf festigten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern den zweiten Tabellenplatz. Die Gäste aus Bad Essen zeigten am Sonntag in der Beverhalle, warum sie mit erst einem Sieg am Tabellenende der 3. Liga West stehen.

„Ich glaube nicht, dass Lintorf heute sein wahres Gesicht gezeigt hat. Die können besser spielen“, meinte BSV-Trainer Dominik Münch. Richtig überzeugend trat sein Team nur im ersten Satz auf. „Mir schmeckt es nicht, dass wir im Laufe des Spiels immer mehr darauf angewiesen waren, dass Lintorf so schlecht war“, klagte Münch.

Volleyball: BSV Ostbevern gegen VfL Lintorf 1/48 Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern besiegen Schlusslicht VfL Lintorf mit 3:0. Foto: Ralf Aumüller

Er musste aber auch ungewohnte Formationen aufbieten, weil neben den verletzten Maren Flachmeier und Andrea Mersch-Schneider auch die erkrankte Vera Horstmann fehlte. Zudem war Sabrina Roer angeschlagen. Zu so großen Spielanteilen wie diesmal kommen Clara Tewinkel und Anna Dreckmann sonst nicht.

Im ersten Satz war von alldem nichts zu spüren. Die Gäste wurden überrollt. So ging es aber nicht weiter. Der zweite Abschnitt blieb bis zum 17:17 spannend, ehe der BSV erst mit einer Aufschlagserie von Anna Dreckmann auf 22:17 entscheidend davonzog. Besonders in der Annahme und im Block hatte das Team Schwächen gezeigt. „Nicht nur da, die Spannung fehlte in allen Bereichen“, sagte Münch. Im dritten Satz machten die Gäste deutlich, dass sie es nicht eilig hatten, nach Hause zu kommen. Sie verspielten dann aber eine 18:14- und eine 23:21-Führung. Beim Service von Vittoria Ritt machten die BSV-Frauen mit 25:23 alles klar. Die Spannung entschädigte für die Nachlässigkeiten der Gastgeberinnen.

„Wir hatten es nicht verdient, den dritten Satz zu gewinnen. Das war nicht das Glück des Tüchtigen“, so Münch. „Die Galligkeit aus dem ersten Satz haben wir nicht mehr erreicht.“ Am kommenden Sonntag (16 Uhr) gastiert Ostbevern in Bremen.

BSV: Auen, Tewinkel, Eggenhaus, A. Dreckmann, Rüdingloh, Rolf, Silge, L. Dreckmann, Roer, van der Veer, Ritt, Seidel.