Während die Damen und Herren des TC Ostbevern an diesem Wochenende spielfrei haben, geht es für die beiden Seniorenmannschaften um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Tennis-Hallenrunde.

Das neu formierte Team der Damen 30 spielt am Sonntag um 16 Uhr beim Schlusslicht BSV Roxel und will mit einem Erfolg die Weichen auf den Ligaverbleib stellen. In einer sehr ausgeglichenen Bezirksliga-Gruppe liegen alle Mannschaften leistungsmäßig eng beieinander. Die Hälfte aller Begegnungen endete mit einem 3:3. Gleich drei Mal unentschieden spielten die TCO-Frauen um Mannschaftsführerin Manuela Cord. Mit einem Sieg in Roxel wollen sie den Knoten durchschlagen.

Die Herren 40 aus Ostbevern treten in einem vorgezogenen Spiel der Bezirksklasse am Samstag (15 Uhr) beim TV Emsdetten an. Nach dem eminent wichtigen 4:2-Erfolg gegen Tabellenschlusslicht TC St. Mauritz kann das vom Verletzungspech gebeutelte TCO-Team recht entspannt nach Emsdetten reisen. Mit Andreas Seidel, Andreas Tourneur, Clemens Börger, Guido Vers­pohl und Norbert Preckel bietet Mannschaftsführer Karl-Heinz Spahn ein schlagkräftiges Quintett auf, um dem Tabellennachbarn Paroli zu bieten.